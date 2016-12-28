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28 декабря 2016
27 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
18:12  28 декабря 2016 0

Из-за массового отравления в Иркутске на Урале активизировались полицейские рейды

На подпольных заводах разливают брендовый алкоголь из одной бочкиФото: Валерий Горелых

Рейды против производителей суррогатного алкоголя в Свердловской области проводятся постоянно, но после массовой гибели людей из-за отравления в Иркутске работа силовиков усилилась.

«Рейды полиции проводятся на территории всего Среднего Урала, однако больше всего конфискаций было произведено в торговых точках Нижнего Тагила на улицах Октябрьской, Балакинской, Горошникова, Фрунзе, Дзержинского, Садовой, Константина Пылаева и на Октябрьском проспекте», — рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

С 9 декабря было возбуждено пять уголовных дел: четыре по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и одно по статье «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок». Два дела возбуждены в Кушве, по одному — в Нижнем Тагиле, Верхней Салде и Верхотурье. За 19 дней декабря полицейские изъяли 10140 литров спиртосодержащей продукции, разлитых, в том числе, в 250000 так называемых «фунфыриков» и в 12000 бутылок с этикетками различных наименований водки, вина и коньяка, а также 7920 литров спирта.

Всего с начала года в Свердловской области возбуждено 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полицией проведено более 1200 проверок, изъято свыше 100000 литров суррогата, к административной ответственности привлечено более 700 человек, ликвидированы десять оптовых складов, прекращена деятельность шести мини-заводов, занимавшихся производством и реализацией различного контрафакта.

Напомним, в Иркутске скончались 77 человек из-за употребления средства для мытья ванн «Боярышник».

Александр Лукманов
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