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28 декабря 2016
18:55  28 декабря 2016 0

Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за катастрофы Ту-154

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Путин захотел, чтобы традиционный новогодний прием носил рабочий характерФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Президент России Владимир Путин изменил формат традиционного новогоднего приема в Кремле. Это связано с крушением российского самолета Ту-154 под Сочи.

«Вы знаете, что произошло у нас, какая трагедия недавно. Поэтому я хочу изменить традиционный прием в честь Нового года, чтобы он носил рабочий характер», — цитирует Путина «Газета.Ru».

По словам главы государства, вместе с коллегами в Совете безопасности они обсудили, что было сделано в этом году и что предстоит сделать, отметив, что работа была напряженная и успешная. Путин уточнил, что в решении социально-экономических проблем уходящий год был сложнее предыдущего.

Самолет Ту-154, летевший из аэропорта Адлера в город Латакия (Сирия) утром в воскресенье, 25 декабря, упал в Черное море. На борту воздушного судна находились 92 человека — музыканты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты трех федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Марина Мотылева
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