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Главные новости Пермского края
19:31  28 декабря 2016 0

Отмечал победу на выборах. Пермский депутат лишился прав за пьяную езду

Выборы перенесенные на 4 декабря. Пермь, урна для голосования, выборы, урна
Депутат отметил свою победу и сел за руль пьянымФото: Алексей Глазырин © URA.Ru

В Пермском крае депутат в день своего избрания попался пьяным за рулем. У него отобрали права и обязали выплатить штраф.

Сейчас правонарушитель является депутатом Бардымского сельского поселения. В день своего избрания он отмечал победу и выпил. В состоянии алкогольного опьянения народный избранник сел за руль. Его остановили сотрудники дорожной полиции.

Стражи порядка сразу поняли, что водитель пьян, и пригласили его на медосвидетельствование. Однако нарушитель отказался, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В итоге у депутата на полгода забрали права. Кроме того, народный избранник должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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