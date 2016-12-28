19:31 28 декабря 2016 0

Депутат отметил свою победу и сел за руль пьяным Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

В Пермском крае депутат в день своего избрания попался пьяным за рулем. У него отобрали права и обязали выплатить штраф.

Сейчас правонарушитель является депутатом Бардымского сельского поселения. В день своего избрания он отмечал победу и выпил. В состоянии алкогольного опьянения народный избранник сел за руль. Его остановили сотрудники дорожной полиции.

Стражи порядка сразу поняли, что водитель пьян, и пригласили его на медосвидетельствование. Однако нарушитель отказался, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В итоге у депутата на полгода забрали права. Кроме того, народный избранник должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.