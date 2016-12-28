19:19 28 декабря 2016 0

Из-за травмы актеру пришлось отменить январские спектакли Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Актер Константин Райкин получил серьезную травму ноги в Тобольске. В Тюменскую область он прибыл для участия в фестивале «Золотая маска», который проходит 27—28 декабря. Медики местной больницы сделали ему операцию под общим наркозом.

Райкин рассказал, что травма была получена в результате падения. «Все прозаично — я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо», — приводит слова артиста «Тобольск.ру».

Райкин уже встал на ноги, однако ходит с трудом и сильно хромает, впрочем, не теряя бодрости духа. Между тем известно, что спектакли на январь в Москве актеру пришлось отменить.