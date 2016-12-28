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28 декабря 2016
19:19  28 декабря 2016 0

Райкина прооперировали на Урале. Его спектакли отменены

Константин Райкин. Екатеринбург, райкин константин
Из-за травмы актеру пришлось отменить январские спектаклиФото: Анна Майорова © URA.Ru

Актер Константин Райкин получил серьезную травму ноги в Тобольске. В Тюменскую область он прибыл для участия в фестивале «Золотая маска», который проходит 27—28 декабря. Медики местной больницы сделали ему операцию под общим наркозом.

Райкин рассказал, что травма была получена в результате падения. «Все прозаично — я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо», — приводит слова артиста «Тобольск.ру».

Райкин уже встал на ноги, однако ходит с трудом и сильно хромает, впрочем, не теряя бодрости духа. Между тем известно, что спектакли на январь в Москве актеру пришлось отменить.

Марина Мотылева
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