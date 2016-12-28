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Главные новости Курганской области
19:57  28 декабря 2016 0

Кокорин хочет запретить добычу артемии на «Мертвом море» Зауралья

Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., закат, туризм, природа, озеро, актай, вечер, красота
На озере Медвежье орудуют браконьерыФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Добычу артемии на озере Медвежье, которое по составу сравнивают с Мертвым морем, надо запретить, заявил губернатор области Алексей Кокорин в среду, 28 декабря, на итоговой пресс-конференции. По его словам, исследования последних лет показали, что из-за этого значительно падает соленость уникального озера.

Добыча артемии подпадает под сельхозпроизводство. Однако компании не вылавливают даже разрешенный лимит, так как на озерах орудуют браконьеры. «Это богатство Курганской области. Такими биоресурсами располагают только Алтай и часть озер на Крымском полуострове», — отметил губернатор.

В настоящее время власти пытаются защитить озера от браконьеров. По мнению Алексея Кокорина, добычей артемии должны заниматься государственно-частные компании. Если этот предложение региона поддержит Минсельхоз, многомиллионные доходы, которые сейчас оседают у частников, пойдут на развитие территорий области, отметил губернатор.

Кроме того, Кокорин считает, что необходимо внести изменения в процедуру распределения водоемов для рыбохозяйственной деятельности. Сейчас озера передаются в аренду без согласования с областными и районными властями.

Ранее «URA.Ru» сообщало о другой проблеме курорта — земли вокруг уникального озера в Зауралье оказались в собственности сомнительных компаний.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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