20:03 28 декабря 2016 0

Андрей Артюхов (справа) будет возглавлять тюменских единороссов ближайшие четыре года Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Тюменские единороссы избрали секретаря регионального отделения «партии власти» на ближайшие четыре года. Кандидатуру нового руководителя ТРО «Единой России» поддержал губернатор Владимир Якушев.

На должность секретаря тюменского отделения партии переизбран первый вице-спикер тюменской областной думы Андрей Артюхов, возглавлявший местных единороссов с 2012 года. Его соперником был один из главных спонсоров «Единой России» в регионе, «автомобильный король», депутат областной думы Алексей Салмин.

Губернатор Владимир Якушев проголосовал за переизбрание Андрея Артюхова фото — пресс-служба ТРО «Единой России»

Кандидатуру Артюхова поддержал губернатор Владимир Якушев. Он похвалил партактив единороссов за результаты на выборах в Государственную и областную думы.

«Уверен, цели, обозначенные в предвыборной программе партии „Единая Россия“, — реальны и достижимы», — заявил губернатор.

На ближайшие пять лет были поставлены задачи переселить людей из аварийных многоквартирных домов, повысить качество работы поликлиник, увеличить поддержку агропромышленного комплекса, создать 50 тыс. новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе тюменского отделения «ЕР».