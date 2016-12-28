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28 декабря 2016
20:29  28 декабря 2016 3

Порошенко готовится к поездке к Трампу в США. В Киеве цель визита не скрывают

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко планирует посетить США в феврале 2017 годаФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко намерен отправиться в США, чтобы повидаться с американским лидером Дональдом Трампом. Встреча предварительно запланирована на февраль следующего года.

«Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года», — приводит слова замглавы администрации украинского лидера Константина Елисеева «Лента.ру» со ссылкой на интервью чиновника изданию «Обозреватель».

Елисеев напомнил, что в ноябре между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, беседа прошла на дружественной ноте. «Сам факт этого разговора — свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить», — добавил Елисеев.

Порошенко и Трамп поговорили по телефону 15 ноября. Украинский лидер поздравил миллиардера с победой на выборах и подчеркнул важность продолжения поддержки Вашингтоном Киева в «противодействии российской агрессии». Собеседники договорились о продолжении контактов.

Марина Мотылева
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