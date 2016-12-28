{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,49
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2016
20:50  28 декабря 2016 0

Миллиардер Усманов хочет снова стать налоговым резидентом России

Съезд РСПП. Москва, усманов алишер
Усманов намерен вернуться в налоговое резидентство РоссииФото: Антон Белицкий © URA.Ru

Миллиардер Алишер Усманов, который ранее перестал быть налоговым резидентом России, поскольку в 2015 провел в стране менее 183 дней, заявил, что вернет себе этот статус. По его словам, это случится тогда, когда он перестанет быть главой Международной федерации фехтования.

«Я — гражданин России, и, естественно, как только закончится мой так называемый период избрания на этот пост, я вернусь в налоговое резидентство России, если не позовут на мою малую родину (Узбекистан — прим. ред.)», — приводит слова миллиардера РБК.

При этом Усманов не уточнил, налоговым резидентом какой юрисдикции он является в настоящее время, отметив лишь, что это не Швейцария, где находится офис FIE.

Он также подчеркнул, что объем средств, который он направляет на благотворительность, во много раз превышает его налоговые платежи, пишет «Газета.Ru».

О том, что владелец USM Holding, бизнесмен и меценат Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России, стало известно в середине октября 2016 года. По имеющейся информации, за последние несколько лет миллиардер заплатил в России 350 миллионов долларов как физическое лицо. Налоговые резиденты России платят налоги с доходов, полученных по всему миру, нерезиденты — только с доходов от источников в России.

Усманов занимает третью строчку Forbes в списке самых богатых россиян, уступая лишь Леониду Михельсону и Михаилу Фридману. Его состояние оценивается в 12,5 миллиарда долларов.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров