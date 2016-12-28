{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,49
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2016
21:16  28 декабря 2016 2

Charlie Hebdo высмеял катастрофу Ту-154 под Сочи

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Журнал посмеялся над пассажирами рухнувшего Ту-154 (фото из архива)Фото: Pixabay
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
все новости сюжета

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo посмеялся над памятью пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. Издание опубликовало очередную циничную карикатуру.

На рисунке представлены последние секунды жизни пассажиров. Художники журнала изобразили падающий самолет, в салоне которого участник ансамбля имени Александрова тянет лишь одну ноту. Подпись к карикатуре гласит: «Репертуар хоров армии расширяется», пишет портал «Дни.ру».

Самолет Ту-154, летевший из аэропорта Адлера в Сирию, утром в воскресенье, 25 декабря, упал в Черное море. На борту находились 92 человека — музыканты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты трех федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров