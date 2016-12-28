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28 декабря 2016
27 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
22:01  28 декабря 2016 0

Уральский моногород остался без бюджета на 2017 год

Монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар, гора качканар
Мэр города и депутаты не смогли прийти к компромиссуФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Город Качканар в Свердловской области остался без бюджета на следующий год из-за разногласий между главой города Сергеем Набоких и депутатами городской думы. В понедельник, 26 декабря, дума отклонила предложенный администрацией проект бюджета. 27 января администрация внесла новый вариант, но сделала так, что времени, чтобы рассмотреть и принять его на думе, уже не остается.

«В понедельник глава потребовал, чтобы мы провели 28 декабря внеочередное заседание думы, но никаких документов представлено не было, — рассказал „URA.Ru“ председатель думы Качканарского городского округа Геннадий Русских. — Лишь вчера, 27 декабря, в думу был внесен проект бюджета. Мы направили его в прокуратуру и в контрольное управление и только к концу дня 28 декабря получили от них оба заключения. На 29 декабря я назначил заседание бюджетной комиссии, после которой будем собирать согласительную комиссию».

Заседание губернатора с главами МО и правительством в МВЦ Екатеринбург ЭКСПО, набоких сергей, устинов александр
Депутат обвиняют мэра Качканара Сергея Набоких (справа) в том, что это он затянул бюджетный процесс
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

По словам депутатов, новый вариант бюджета написан будто «с чистого листа» — все, что было наработано ранее на согласительной комиссии между мэрией и депутатами, кануло в Лету.

«Было бы правильно, если бы администрация, внося в думу новый проект бюджета, учла бы в нем все наши предложения — они уже проработаны на думе, на согласительной комиссии, — говорит Русских. — Но они этого не сделали. Что это — невнимательность или какая-то умышленная затяжка времени? Нас обвиняют, что мы что-то затягиваем и не хотим принимать бюджет, но все действия администрации говорят о том, что это она затягивает процесс».

Председатель думы уточняет, что если бы уже фактически согласованные с администрацией поправки учли бы сразу, то необходимость в новой согласительной комиссии отпала бы и процесс принятия бюджета шел бы быстрее.

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По мнению думцев, нежелание администрации и лично главы города Сергея Набоких искать компромиссы и идти навстречу депутатам и привело город в патовую ситуацию. Без принятого бюджета на 2017 год Качканару придется жить на 1/12 бюджета прошлого года.

«Есть принципиальные вопросы, по которым нельзя уступать, например, допускать, чтобы шло снижение бюджета, — объясняет качканарский депутат Владимир Георгиев. — Наша позиция проста: находим взаимопонимание с администрацией — принимаем бюджет, не находим — живем по уровню прошлого года — это все равно лучше, чем-то, что нам сейчас предлагают».

Времени, чтобы успеть бюджет в этом году, уже не осталось. «Даже если мы проведем согласительную комиссию завтра или послезавтра, это будет уже 30 число, и думу будет уже не собрать, — говорит ее председатель. — Перед новогодними праздниками, сами понимаете, многие депутаты уже просто уехали из города. Поэтому я отправил главе предложение провести заседание думы 11 января. Будем надеяться, что в следующем году глава попытается услышать депутатов».

Получить комментарий по данной ситуации от мэра Качканара Сергея Набоких к моменту публикации не удалось. Ранее, напомним, он заявлял агентству, что не считает себя виноватым в административно-финансовом кризисе, в котором оказался город.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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