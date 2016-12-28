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28 декабря 2016
27 декабря 2016
Главные новости Курганской области
21:37  28 декабря 2016 0

Сити-менеджер Кургана рассказал о планах на городской сад

Горсад Курган, городской сад
Мэрия объявит новый конкурс на разработку проекта развития горсадаФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов пояснил «URA.Ru», почему мэрия не заключила контракт по разработке концепции развития городского сада с компанией «Архстройпроект».

«Контракт не был заключен в связи с тем, что в техническом задании были допущены нарушения. При согласовании документов контрольно-ревизионное управление департамента финансов усмотрело нарушения», — прокомментировал сити-менеджер.

Подробности чиновник не сообщил, отметив, что после доработки технического задания будет объявлен новый конкурс.

«Архстройпроект», напомним, стал единственным участником первого конкурса на разработку концепции развития городского сада. Стоимость контракта составила 300 тыс. рублей. Как рассказал агентству руководитель отдела территориального развития компании Оксана Ковалева, часть работ специалисты готовились представить 28 декабря, однако накануне этой даты узнали, что мэрия не будет заключать с ними контракт.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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