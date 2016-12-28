21:37 28 декабря 2016 0

Мэрия объявит новый конкурс на разработку проекта развития горсада Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов пояснил «URA.Ru», почему мэрия не заключила контракт по разработке концепции развития городского сада с компанией «Архстройпроект».

«Контракт не был заключен в связи с тем, что в техническом задании были допущены нарушения. При согласовании документов контрольно-ревизионное управление департамента финансов усмотрело нарушения», — прокомментировал сити-менеджер.

Подробности чиновник не сообщил, отметив, что после доработки технического задания будет объявлен новый конкурс.

«Архстройпроект», напомним, стал единственным участником первого конкурса на разработку концепции развития городского сада. Стоимость контракта составила 300 тыс. рублей. Как рассказал агентству руководитель отдела территориального развития компании Оксана Ковалева, часть работ специалисты готовились представить 28 декабря, однако накануне этой даты узнали, что мэрия не будет заключать с ними контракт.