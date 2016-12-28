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28 декабря 2016
21:31  28 декабря 2016 0

Террористы обстреляли посольство России в Сирии

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Российское посольство в Сирии подверглось нападению террористовФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Посольство России в Дамаске подверглось обстрелу. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Одна мина упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий дипмиссии, по счастливой случайности она не разорвалась.

Вторая приземлилась в непосредственной близости от территории российского посольства, для ее разминирования привлечены саперы, пишет «Газета.Ru».

В российском МИДе отметили, что обстрел посольства является «провокацией экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии».

Кроме того, в министерстве призвали к категорическому осуждению атаки на дипмиссию в Сирии тех, «кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма», уточняет «Национальная служба новостей».

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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