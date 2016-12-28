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28 декабря 2016
21:57  28 декабря 2016 2

Трамп возмущен, что Обама не хочет спокойно передать ему власть

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., барак обама
Обама не торопится уступать президентское креслоФото: The White House

Избранный президент США Дональд Трамп в заявил, что действующий лидер страны Барак Обама не обеспечивает спокойного перехода власти. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Делаю все возможное, чтобы игнорировать многие подстрекательские заявления и преграды президента О[бамы]. Думал, что это будет спокойный переход [власти] — как бы не так!» — приводит слова избранного президента «Газета.Ru».

При этом он добавил, что делает все возможное, чтобы игнорировать «подстрекательские заявления».

Как напоминает «Национальная служба новостей», ранее появилась информация, что после инаугурации Трамп может отменить 70% указов, принятых действующим президентом Обамой.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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