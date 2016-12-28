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28 декабря 2016
22:36  28 декабря 2016 0

Родственники погибших в катастрофе Ту-154 начали получать страховые выплаты

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
Первые выплаты родственникам жертв катастрофы уже осуществленыФото: Jeff Belmonte/Flickr
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Страховая компания «Согаз» заявила, что родственники погибших при крушении самолета Ту-154 под Сочи начали получать выплаты.

К настоящему моменту поступило 61 заявление, первые выплаты уже осуществленысообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на компанию.

Ранее сообщалось, что родные погибших в авиакатастрофе военнослужащих получат компенсацию в размере более 5,8 млн рублей.

Самолет Ту-154, летевший из аэропорта Адлера в Сирию, утром в воскресенье, 25 декабря, упал в Черное море. На борту находились 92 человека — музыканты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты трех федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

Марина Мотылева
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