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28 декабря 2016
22:59  28 декабря 2016 0

Правительство сделало оптимистичный прогноз по доходам населения и росту ВВП

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, силуанов антон, пмэф-2016
Силуанов довольно оптимистичен в прогнозахФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Рост ВВП в 2017 году может вдвое превысить официальный прогноз в 0,6%. Такое заявление сделал заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, рост реальных доходов населения в следующем году составит около 1,5%, пишет Life.ru.

Антон Силуанов также сообщил, что дефицит федерального бюджета России в 2016 году может составить 3,6—3,7% ВВП, уточняет «Газета.Ru».

«Возможно, будет несколько ниже дефицит бюджета — около 3,6—3,7% ВВП», — сказал Силуанов.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России еще продолжается некоторый экономический спад, но по сравнению с уровнем спада ВВП в предыдущем году — это «день и ночь».

Марина Мотылева
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