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29 декабря 2016
28 декабря 2016
00:06  29 декабря 2016 0

Вахтовик, раздавивший «Уралом» медведя, объяснил свой поступок

ВИП-охотники Екатеринбурга, медведь, чучело
Медведь погиб из-за желания вахтовиков его сфотографировать (фото из архива)Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Задержанные в Якутии за участие в жестокой расправе над диким медведем вахтовики, возмутившей пользователей Сети, объяснили свои издевательства над животным его опасным поведением. Об этом рассказал один из участников происшествия во время допроса.

По данным следствия, на видеоролике запечатлены сотрудники компании «Якутскгеофизика», работающие вахтовым методом, пишет газета «Известия». Компания специализируется на изучении недр и воспроизводстве минерально-сырьевой базы на территории Булунского района республики.

По словам одного из участников расправы, они заметили хищника во время движения и остановились через 200 метров, чтобы сфотографировать. Позже подъехал еще один «Урал», откуда тоже вышли вахтовики ради фотографии.

«Медведь сел на дорогу, мы подошли ближе, потом он встал на четыре лапы, мы испугались. Один человек находился в автомобиле и поехал на медведя. Согнал его с дороги в сугроб», — цитирует вахтовика «Газета.Ru». Тем не менее, даже когда зверь отошел с дороги и освободил автомобилям путь, водитель одного из «Уралов» не остановился.

«Он поехал за медведем, чтобы напугать или не напугать, не знаю, — продолжает мужчина. — Я не видел, проехал он мимо или наехал на него. Я спустился пешком с дороги по колее с телефоном. Оттуда из колеи поднялся медведь. Я испугался, медведь стал двигаться в мою сторону. Ко мне подъехал автомобиль, и я успел заскочить в кабину.

Потом две машины приблизились друг к другу, и медведь, оказавшись между колесами «Уралов», попытался вылезти.

«Я попросил дать что-нибудь, мне протянули лом, и ударил медведя. Тогда он немножко успокоился. Я попросил ребят уйти в будку-вахтовку, мало ли что. Автомобили отъехали. Медведь встал, прошел метров 50—100. Потом сел. Посидел и воткнулся мордой в снег», — рассказал мужчина.

Ранее в интернете появилось видео жестокого убийства медведя. Вахтовики гнались за животным на «Уралах» и несколько раз переехали его колесами, затем зажатого между автомобилями зверя добили стальным ломом по голове.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершённое группой лиц).

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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