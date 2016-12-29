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29 декабря 2016
28 декабря 2016
00:57  29 декабря 2016 0

Специалисты начали расшифровку второго «черного ящика» Ту-154

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, вопрос
Расшифровка второго "черного ящика" сможет пролить свет на обстоятельства катастрофы Ту-154 (снимок из архива)Фото: Pixabay
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Расшифровка второго бортового самописца самолета Ту-154 началась в Москве. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Черный ящик» доставлен в столицу, известно, что он в хорошем состоянии. Специалисты приступили к его расшифровке, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

Второй бортовой самописец Ту-154 был поднят со дна Черного моря в среду, 28 декабря. Также были подняты крупные фрагменты самолета и личные вещи пассажиров.

Ранее в институт ВКС России в подмосковных Люберцах был доставлен первый речевой самописец. По данным Минобороны, первичный анализ данных с него позволяет сузить перечень вероятных причин крушения.

Самолет Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера утром в воскресенье, 25 декабря, и спустя некоторое время упал в Черное море. На борту находились 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

Марина Мотылева
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