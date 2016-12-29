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29 декабря 2016
28 декабря 2016
10:58  29 декабря 2016 0

На «URA.Ru» начались новогодние каникулы. Читайте нас каждый день!

Флаги URA.Ru. Екатеринбург, флаги, ura.ru, ура ру
Проводить праздники с «URA.Ru» еще никогда не было так интересноФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Новый год 2017
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У редакции «URA.Ru» начинаются новогодние каникулы. С 29 декабря по 8 января мы работаем в сокращенном графике. Однако мы ни на минуту не забываем о своих читателях, чтобы ежедневно информировать их о главном. Можете быть уверены — даже в каникулы мы не оставим вас без самых необходимых новостей.

Еще «URA.Ru» подготовило более 30 материалов, которые скрасят ваши праздничные дни. Это интервью с влиятельными россиянами, забавные тесты, фирменные подборки лучших фото, итоги уходящего года и прогнозы на новый.

Текстов так много, что каждый день мы будем выпускать несколько. Например, в четверг, 29 декабря, выйдет последний в году выпуск «Отборных слухов о лучших людях России» и еще минимум шесть материалов.

Редакция «URA.Ru» поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом и желает провести эти каникулы с пользой! Заходите на сайт каждый день — будет интересно!

URA.Ru
© Служба новостей «URA.Ru»
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