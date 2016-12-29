10:58 29 декабря 2016 0

Проводить праздники с «URA.Ru» еще никогда не было так интересно Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

У редакции «URA.Ru» начинаются новогодние каникулы. С 29 декабря по 8 января мы работаем в сокращенном графике. Однако мы ни на минуту не забываем о своих читателях, чтобы ежедневно информировать их о главном. Можете быть уверены — даже в каникулы мы не оставим вас без самых необходимых новостей.

Еще «URA.Ru» подготовило более 30 материалов, которые скрасят ваши праздничные дни. Это интервью с влиятельными россиянами, забавные тесты, фирменные подборки лучших фото, итоги уходящего года и прогнозы на новый.

Текстов так много, что каждый день мы будем выпускать несколько. Например, в четверг, 29 декабря, выйдет последний в году выпуск «Отборных слухов о лучших людях России» и еще минимум шесть материалов.

Редакция «URA.Ru» поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом и желает провести эти каникулы с пользой! Заходите на сайт каждый день — будет интересно!