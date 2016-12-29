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29 декабря 2016
28 декабря 2016
12:40  29 декабря 2016 0

Трамп о санкциях против России: «Нам следует заняться своими жизнями»

Клипарт, трамп дональд
Трамп заявил, что ничего не знает о планах по введению новых санкцийФото: depositphotos.com © URA.Ru

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что действующая администрация страны готовится ввести новые санкции против России. Поводом для того, якобы послужила причастность российской стороны к кибератакам в ходе президентских выборов. Новый глава государства заявил, что ничего не знает о таких планах.

«Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит», — цитирует «Газета.Ru» ответ Трампа на вопрос журналистов о необходимости введения со стороны Вашингтона новых санкций в отношении России.

Трамп добавил, он уверен, что у страны есть «та безопасность, которая необходима». «Я не говорил по этому поводу с сенаторами, но я совершенно точно сделаю это через какое-то время», — сказал политик.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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