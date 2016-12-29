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29 декабря 2016
28 декабря 2016
13:00  29 декабря 2016 0

В России выбрали лучших политологов 2016-го

Интервью с Леонидом Давыдовым. Москва, давыдов леонид
Telegram-канал Леонида Давыдова огласил итоги голосования за лучшего политологаФото: Антон Белицкий © URA.Ru

Популярный канал в Telegram «Давыдов.Индекс» провел голосование за лучшего политолога 2016 года. В течение двух дней 1962 человека отдали свои голоса за кандидатов. Победу одержал российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский.

За Белковского проголосовали 314 человек. Отметим, у его ближайшего преследователя Екатерины Шульман было 280 голосов. В пятерку лучших также вошли Валерий Соловей, Евгений Минченко и Александр Кынев.

Политолог Леонид Давыдов рассказал «URA.Ru», что для него результаты оказались непредсказуемыми.

«Немного удивлен первой пятеркой. Казалось, что медийные политологи победят, но этого не случилось. В пятерке присутствует только один представитель «пула» Евгения Минченко. Мне кажется, что аудитория «Индекса» моложе и технологичное и у нее сложился запрос на свежую, неглупую точку зрения», — отметил в беседе с агентством Давыдов. — Тем не менее, рейтинг получился объективным, он отражает тренды. Пропагандисты оказались внизу, а люди, показывающие более глубокие суждения — вверху».

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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