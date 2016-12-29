Суд отпустил Новикова из-под домашнего ареста

13:17 29 декабря 2016 2

Барда подозревают в мошенничестве в особо крупном размере Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Свердловский областной суд отменил решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга и отпустил барда, худрука Театра эстрады Александра Новикова из-под домашнего ареста, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе суда.

По решению суда артист должен являться на допросы следователей по первому их требованию и сообщать о своих перемещениях.

Барда подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенного путем обмана пайщиков ЖК «Бухта-Квинс». Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга избрал для Новикова меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля 2017 года. Ответчик и его юристы не согласились с решением и обжаловали его. Сегодня, 29 декабря, областной суд рассмотрел апелляционную жалобу.

Кроме того, по делу о «Бухте-Квинс» проходит бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который также обвиняется в хищении более 41 млн рублей. Сегодня областной суд рассматривает его жалобу на решение о помещении его в СИЗО.