{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,49
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2016
28 декабря 2016
27 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
13:17  29 декабря 2016 2

Суд отпустил Новикова из-под домашнего ареста

Иван Обухов Ленинский суд, новиков александр
Барда подозревают в мошенничестве в особо крупном размереФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Свердловский областной суд отменил решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга и отпустил барда, худрука Театра эстрады Александра Новикова из-под домашнего ареста, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе суда.

По решению суда артист должен являться на допросы следователей по первому их требованию и сообщать о своих перемещениях.

Барда подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенного путем обмана пайщиков ЖК «Бухта-Квинс». Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга избрал для Новикова меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля 2017 года. Ответчик и его юристы не согласились с решением и обжаловали его. Сегодня, 29 декабря, областной суд рассмотрел апелляционную жалобу.

Кроме того, по делу о «Бухте-Квинс» проходит бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который также обвиняется в хищении более 41 млн рублей. Сегодня областной суд рассматривает его жалобу на решение о помещении его в СИЗО.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров