Выжившему на пожаре в ХМАО ребенку нашли временную семью

13:37 29 декабря 2016 0

Ребенка приютил родной дядя, но вопрос об опекунстве решается Фото: Карина Ванеш © URA.Ru

Мальчика, потерявшего на пожаре в Солнечном мать и двух младших братьев, принял в свою семью родной дядя, проживающий в Сургуте. Об этом «URA.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Сургутского района.

На постоянной связи с временным опекуном находится глава Солнечного Игорь Наумов. Решаются вопросы об оказании материальной помощи семье и организации похорон. Пока неизвестно, кто станет официальным опекуном ребенка, поскольку бабушка мальчика находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Утром в четверг, 29 декабря, в поселке Солнечный произошло возгорание двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома. Как уже писало «URA.Ru», после ликвидации пожара были обнаружены тела женщины и двух ее детей. Их бабушка была доставлена в реанимацию. Пенсионерка пережила клиническую смерть, но выжила. По предварительным данным, возгорание произошло в комнате, отапливаемой обогревателями, где спали мать и двое детей. В СКР начали доследственную проверку.