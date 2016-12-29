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26 декабря 2016
13:37  29 декабря 2016 0

Выжившему на пожаре в ХМАО ребенку нашли временную семью

Беженцы из Славянска. Украина , ребенок, детали, сирота, беспризорник
Ребенка приютил родной дядя, но вопрос об опекунстве решаетсяФото: Карина Ванеш © URA.Ru

Мальчика, потерявшего на пожаре в Солнечном мать и двух младших братьев, принял в свою семью родной дядя, проживающий в Сургуте. Об этом «URA.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Сургутского района.

На постоянной связи с временным опекуном находится глава Солнечного Игорь Наумов. Решаются вопросы об оказании материальной помощи семье и организации похорон. Пока неизвестно, кто станет официальным опекуном ребенка, поскольку бабушка мальчика находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Утром в четверг, 29 декабря, в поселке Солнечный произошло возгорание двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома. Как уже писало «URA.Ru», после ликвидации пожара были обнаружены тела женщины и двух ее детей. Их бабушка была доставлена в реанимацию. Пенсионерка пережила клиническую смерть, но выжила. По предварительным данным, возгорание произошло в комнате, отапливаемой обогревателями, где спали мать и двое детей. В СКР начали доследственную проверку.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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