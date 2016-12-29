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Главные новости Свердловской области
14:31  29 декабря 2016 0

ФК «Урал» объявил о сборе новогодних желаний. Подарки смогут получить не все

Почтовый ящик расположен справа от сцены главной городской елкиФото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» открыл в Ледовом городке в Екатеринбурге почту футбольного Деда Мороза. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе «шмелей», сюда горожане смогут опускать письма с пожеланиями, а клуб будет их выполнять.

Почтовый ящик оранжевого цвета с символикой «Урала» расположен справа от сцены главной городской елки. «Гости ледового городка могут написать свое желание и опустить письмо в ящик, но Дед Мороз „Урала“ исполнит только те, которые связаны с футболом. Это может быть мяч с автографом любимого футболиста или индивидуальная тренировка, желания ограничиваются только фантазией автора», — отметили в пресс-службе клуба.

Новогодняя почта проработает до конца новогодних каникул. Затем футбольный Дед Мороз выберет несколько самых оригинальных желаний и исполнит их во вторую неделю января.

Торжественное открытие главной елки Екатеринбурга пройдет в четверг, 29 декабря, в 17:00 на площади 1905 года.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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