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Главные новости Свердловской области
14:57  29 декабря 2016 0

На Урале погибли люди после распития «фунфыриков»

Бомжатник Курган, боярышник
Мужчины выпили антисептический растворФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В Екатеринбурге двое мужчин погибли после распития антисептического раствора, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Тела погибших нашли на улице Калинина в микрорайоне Уралмаш.

Как пояснили в ведомстве, 28 декабря 35-летний гражданин Хасанов из Ирбита и 31-летний Негарев из Екатеринбурга пришли в гости к 34-летнему Абросимову, который снимал жилье по указанному адресу. С собой они принесли несколько «фунфыриков» объемом 0,25 литра с антисептическим раствором, изготовленным на одном из предприятий Рязанской области. Они стали их распивать, а потом легли спать.

Через некоторое время хозяин квартиры проснулся и обнаружил своих знакомых без признаков жизни. При осмотре помещения полицейские обнаружили и изъяли 9 флаконов из-под спиртосодержащей жидкости.

С начала 2016 года в Свердловской области изъято свыше 100 000 литров суррогата
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

«Кроме того, там же сыщики нашли вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим, именно по этой причине на данном этапе утверждать, что потерпевшие скончались от отравления антисептиком, преждевременно. Ответ на этот вопрос даст только заключение судебно-медицинской экспертизы», — заметил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники полиции Екатеринбурга совместно с коллегами из регионального СК проводят проверку по данному случаю. «Кроме того, тела умерших мужчин направлены для проведения судебного медицинского исследования в целях установления давности и точной причины смерти», — рассказали в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

В в пресс-службе ГУ МВД заметили, с начала 2016 года в Свердловской области возбуждено 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полицией проведено более 1200 проверок, изъято свыше 100 000 литров суррогата.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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