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29 декабря 2016
28 декабря 2016
15:21  29 декабря 2016 0

Глава Минтранса рассказал о проблемах с бортовой техникой на разбившемся Ту-154

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, туман
Самолет потерпел крушение после семи минут полетаФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Бортовая техника Ту-154 Минобороны России, который разбился в акватории Черного моря, работала нештатно. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов.

«Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», — цитирует главу Минтранса «Газета.Ru».

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Он летел из аэропорта Адлера в Сирию и упал на седьмой минуте полета. На борту были музыканты, военные, журналисты, общественники, которые собирались участвовать в новогоднем концерте.

Ранее также сообщалось, что один из самописцев Ту-154 найден разрушенным. С помощью другого «черного ящика» удалось распознать последние слова пилотов перед крушением. Речь шла о проблемах с закрылками.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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