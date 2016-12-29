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Главные новости Пермского края
15:37  29 декабря 2016 0

Пермский губернатор официально отправил правительство в отставку

Послание губернатора и пленарка заксобрания, басаргин виктор
Басаргин подписал распоряжение о роспуске правительстваФото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Правительство Пермского края официально отправлено в отставку. Губернатор Виктор Басаргин подписал соответствующее распоряжение, сообщил Пермский региональный сервер.

В сообщении говорится, что глава региона принял решение об отставке правительства, руководствуясь краевым законом «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края». «Причиной ненадлежащего исполнения правительством Пермского края своих полномочий стала оценка целевых показателей по реализации государственных программ», — говорится в тексте.

При этом, пока не будет сформирован новый состав, нынешнее правительство продолжит действовать, находясь в отставке.

Ранее «URA.Ru» дало подробные ответы на вопросы о роспуске пермского правительства.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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