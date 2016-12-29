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Главные новости Свердловской области
16:53  29 декабря 2016 1

Свердловский суд освободил Шилиманова из СИЗО

Судебное заседание по мере пресечения бывшему замминистру экономики СО Михаилу Шилиманову. ПЕРЕЗАЛИТО. Екатеринбург, шилиманов михаил
Шилиманов участвовал в заседании по видеосвязиФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Свердловский областной суд принял решение освободить из СИЗО бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, подозреваемого по делу о «Бухте Квинс». Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе суда, Шилиманов выйдет из-под стражи по мере поступления документов.

Как ранее сообщало «URA.Ru», постановлением Верх-Исетского районного суда Михаил Шилиманов был взят под арест 23 декабря. В СИЗО он должен был пробыть до 18 февраля 2017 года. Однако сразу же после избрания меры пресечения ответчик обжаловал решение суда. Сегодня, 29 декабря, областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и отменил постановление.

Ранее областной суд освободил из-под домашнего ареста барда Александра Новикова, который также является фигурантом по делу о «Бухте Квинс».

«Бухта Квинс» — это скандальный коттеджный поселок на берегу Шарташа. Уже на протяжении нескольких лет 64 пайщика не могут дождаться своего жилья, потому что деньги якобы переводились со стройки на счета Новикова и Шилиманова. Уголовное дело, которое расследует ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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