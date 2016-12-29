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Главные новости Тюменской области
17:02  29 декабря 2016 0

С 1 января договоры, заключенные с «Тепло Тюмени», станут недействительными. Потребителей торопят погасить долги

Кошка на батарее. Екатеринбург, холод, зима, тепло, домашние питомцы, осень, кошка на батарее
Отапливать дома Тюмени теперь будет «Уральская теплосетевая компания»Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

АО «Уральская теплосетевая компания» получила статус единой теплоснабжающей организации в Тюмени, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе «Тепло Тюмени» (филиал ПАО «СУЭНКО»). В связи с этим ресурсоснабжающая организация обратилась к потребителям с просьбой в максимально короткие сроки погасить долги за тепловую энергию.

«Уральская теплосетевая компания» получила статус согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации, в соответствии с которым утверждена схема теплоснабжения Тюмени.

«Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства, „Тепло Тюмени“ уведомляет потребителей о невозможности исполнения заключенных ранее договоров теплоснабжения с 1 января 2017 года. Ресурсоснабжающая организация убедительно просит погасить имеющеюся задолженность за потребленную тепловую энергию в максимально короткий срок», — резюмировали в компании.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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