17:02 29 декабря 2016 0

Отапливать дома Тюмени теперь будет «Уральская теплосетевая компания» Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

АО «Уральская теплосетевая компания» получила статус единой теплоснабжающей организации в Тюмени, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе «Тепло Тюмени» (филиал ПАО «СУЭНКО»). В связи с этим ресурсоснабжающая организация обратилась к потребителям с просьбой в максимально короткие сроки погасить долги за тепловую энергию.

«Уральская теплосетевая компания» получила статус согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации, в соответствии с которым утверждена схема теплоснабжения Тюмени.

«Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства, „Тепло Тюмени“ уведомляет потребителей о невозможности исполнения заключенных ранее договоров теплоснабжения с 1 января 2017 года. Ресурсоснабжающая организация убедительно просит погасить имеющеюся задолженность за потребленную тепловую энергию в максимально короткий срок», — резюмировали в компании.