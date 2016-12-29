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29 декабря 2016
28 декабря 2016
17:19  29 декабря 2016 0

Шойгу объявил о режиме прекращения огня в Сирии

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, maalola
Боевые действия прекратятся с 00:00 30 декабряФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сирии готовятся ввести режим прекращения огня, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. На встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым он заявил, что боевые действия будут остановлены с 00:00 30 декабря.

«Владимир Владимирович, тогда мы с вашего позволения подтверждаем режим прекращения огня с 00.00 30 числа», — цитирует министра «Газета.Ru». Он также добавил, что Турция вместе с Россией выступает «гарантом соблюдения режима прекращения огня».

Кроме того, министр рассказал, что отряды, которые будут принимать участие в прекращение огня в Сирии, включают в себя более 60 тыс. боевиков.

Сергей Дианов
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