В Екатеринбурге пройдут досрочные выборы

17:52 29 декабря 2016 0

Уральцам предстоит выбрать двух депутатов по одномандатным округам Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

В Екатеринбурге в марте 2017 года пройдут дополнительные выборы в городскую думу. Соответствующее постановление о решении горизбиркома опубликовано на сайте ведомства. Уральцам предстоит выбрать двух депутатов по одномандатным округам.

Досрочные выборы пройдут в связи с прекращением полномочий двух народных избранников: Светланы Учайкиной (Кировский район) и Игоря Володина (Орджоникидзевский район). «Выдвижение кандидатов начнется 30 декабря, а выборы назначены на 19 марта», — говорится в сообщении горизбиркома.