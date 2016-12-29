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17:52  29 декабря 2016 0

В Екатеринбурге пройдут досрочные выборы

Выборы-2015. Тюмень, выборы, голосование
Уральцам предстоит выбрать двух депутатов по одномандатным округамФото: Николай Бастриков © URA.Ru

В Екатеринбурге в марте 2017 года пройдут дополнительные выборы в городскую думу. Соответствующее постановление о решении горизбиркома опубликовано на сайте ведомства. Уральцам предстоит выбрать двух депутатов по одномандатным округам.

Досрочные выборы пройдут в связи с прекращением полномочий двух народных избранников: Светланы Учайкиной (Кировский район) и Игоря Володина (Орджоникидзевский район). «Выдвижение кандидатов начнется 30 декабря, а выборы назначены на 19 марта», — говорится в сообщении горизбиркома.

Сергей Дианов
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