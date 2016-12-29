18:20 29 декабря 2016 0

Прокуратура завела уголовное дело против Колдомова только со второго раза Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Прокуратура ЯНАО со второго раза завела уголовное дело против экс-кандидата в депутаты Тюменской областной думы Сергея Колдомова, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ведомства. Он обвиняется в предоставлении избирательной комиссии поддельного диплома о высшем образовании.

«Установлено, что жителем Пуровского района в июне текущего года в территориальную избирательную комиссию Пуровского района был представлен пакет документов с целью регистрации его в качестве кандидата в депутаты Тюменской областной думы шестого созыва. Среди прочих им был представлен диплом о высшем образовании, полученном в одном из высших учебных заведений», — сообщили в прокуратуре.

Однако в ходе проверки документов специалисты избиркома установили, что указанный диплом учебным заведением не выдавался, а сам кандидат в указанном вузе никогда не учился.

Колдомову отказали в регистрации, а материалы направили в территориальный следственный отдел СУ СК России по ЯНАО для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Однако сначала следователь отказал в возбуждении дела. 25 октября данное постановление было отменено. По результатам дополнительной проверки 25 декабря дознавателем ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.