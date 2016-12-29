22:17 29 декабря 2016 0

Лайнер попал в снежную бурю Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Самолет авиакомпании Fly Dubai, летевший из Дубая в Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в Челябинске. Как сообщили в екатеринбургском аэропорту Кольцово, лайнер попал в снежную бурю.

В ближайшее время самолет продолжит свой путь до уральской столицы. На онлайн-табло Кольцово указано ожидаемое время прибытия — 22:30. По плану рейс должен был прибыть в 15:50.

В результате инцидента никто не пострадал, отмечает «Газета.Ru».