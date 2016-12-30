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30 декабря 2016
29 декабря 2016
28 декабря 2016
10:04  30 декабря 2016 0

В столице задержаны напавшие на бойцов Росгвардии

Пресс-конференция, посвященная формированию и деятельности Уральского округа войск национальной гвардии РФ. Екатеринбург, шеврон, росгвардия, войска уральского региона
Один из сотрудников погибФото: Анна Майорова © URA.Ru

Напавшие на бойцов Росгвардии задержаны. Все оружие, которым завладели нападавшие, удалось вернуть.

Все подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Поднятые по тревоге специальные подразделения Росгвардии Центрального округа совместно с сотрудниками органов внутренних дел задержали всех подозреваемых в нападении на экипаж вневедомственной охраны», — говорится в сообщении пресс-службе.

Нападение произошло накануне в Новой Москве, сообщает «Газета.ру». Группа неизвестных — в ней было, по разным данным, от пяти до семи человек, напала на служащих Росгвардии в поселении Роговское. «По версии следствия, вечером 29 декабря 2016 года на территории Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы при проверке документов группа лиц произвела выстрелы по наряду вневедомственной охраны Росгвардии. В результате один сотрудник погиб, второй сотрудник, по предварительным данным, получил ранение», — сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ. По предварительным данным, один сотрудник ведомства убит, еще один — ранен. Нападавшим удалось завладеть двумя автоматами и пистолетом с полным боекомплектом. В городе введен план «Сирена».

Напавших на патруль Росгвардиии задержали не одновременно. Как минимум трое были задержаны в ночь с 29 на 30 декабря, сообщала «Газета.ру» со ссылкой источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК России.

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
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