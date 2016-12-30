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30 декабря 2016
29 декабря 2016
10:39  30 декабря 2016 0

Рейс из Екатеринбурга в Дубай задерживается практически на сутки

Открытие грузового терминала аэропорт Кольцово. Архив 2012. Екатеринбург., пассажиры, ожидающие
Пассажиры не могут найти достоверную информациюФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Пассажиры самолета из Екатеринбурга в Дубай задержатся в «Кольцово» практически на сутки. Об этом свидетельствует он-лайн табло аэропорта. Но у пассажиров другие данные — им обещают отправку в час дня. Об этом сообщают читатели «URA.Ru»

«Рейс #902, который должен был лететь 29.12.2016 в 16.55, но задержали. Представитель компании flidubai сначала не появлялся. Затем он пришел в 22.30, когда все уже устали. Объявили вылет в 23.20», — рассказывает читатель агентства.

У пассажиров и на он-лайн табло «Кольцово» совершенно разная информация о времени вылета самолета
Он-лайн табло аэропорта

По его данным, ночью пассажиры пассажиры размещены в гостинице, а задержка рейса была объявлена до 13 часов 30.12.2016.«Без объяснения причин. Телефон для связи с представителем в аэропорту отсутствует. Другой номер сначала не внятно ответил, а потом стал сбрасывать звонки. Сотрудник аэропорта вышел и сообщил, что не в курсе задержки рейса. Горячее питание предоставили только после скандала пассажиров», — рассказывает он.

На он-лайн табло аэропорта значится, что плановое время вылета самолета в Дубай только 15.30, фактическое же — в 16.55. Представитель аэропорта на звонки не отвечает.

Пассажиры в Кольцово ожидали отправления в Дубай с 16:50 29 декабря. Таким образом фактически рейс задерживается на сутки.

Ранее URA.Ru сообщало, что лайнер задержали в Челябинске. Это произошло это из-за того, что судно попало в сильный снежный заряд.

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
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