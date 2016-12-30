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30 декабря 2016
29 декабря 2016
28 декабря 2016
11:02  30 декабря 2016 0

Высылаемые из США российские дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете

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Америка расширяет санкции против РоссииФото: depositphotos.com © URA.Ru

Высылаемые из США российские дипломаты не могут купить билеты на самолет — перед Новым годом свободных мест уже нет. Однако у россиян всего 72 часа.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют », — сообщил анонимный источник.Об этом сообщает «Газета.ру». Как сообщает издание, скорее всего, россиянам придется лететь до Нью-Йорка, где больше шансов купить билеты до столицы России. Напмоним, все посольства стран располагаются в столице США — Вашингтоне.

Дипломаты могут проведут новогоднюю ночь в самолете, — сообщает источник. «Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», — добавил он.

Ранее Госдепартамент подтвердил высылку из США 35 российских дипломатов. «Государственный департамент сегодня объявил персонами нон грата 35 российских чиновников, работающих в Соединенных Штатах, которые действовали не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом», — заявил представитель Госдепа Марк Тонер.

Высылка стала логичным расширением санкций в отношении России. 29 декабря Министерство финансов США ввело новые ограничения в отношении пяти российских ведомств и шести физических лиц. Санкции были распространены на ФСБ, ГРУ Генштаба и на ряд организаций: АНО «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», «Специальный технологический центр» и Esage lab. Под санкции попали также Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление Генштаба. Впоследствии посольство России в США отметило, что новые санкции против России направлены на подрыв отношений между двумя странами.

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
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