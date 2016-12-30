11:27 30 декабря 2016 0

Борису Шалютину испортили праздник Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В курганском госуниверситете уволен профессор Борис Шалютин, который также является депутатом областной думы от «Справедливой России». Эту информацию «URA.Ru» подтвердили источники в вузе.

Сам Борис Шалютин не подтвердил, но и не опроверг новость о своем увольнении, отметив что пока не готов комментировать ситуацию. По данным агентства, приказ об увольнении и трудовую книжку руководитель кафедры философии получит 31 декабря. Источники не исключает, что это решение профессор будет обжаловать в суде.

Руководство КГУ было недовольно самовольной отлучкой Бориса Шалютина, который участвовал в конференции общества в «Знание» в Москве. Сообщалось, что он не предупредил о своем отъезде.