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11:27  30 декабря 2016 0

В курганском госуниверситете уволили профессора-депутата

Комитет облдумы по законодательству Курган, шалютин борис
Борису Шалютину испортили праздникФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В курганском госуниверситете уволен профессор Борис Шалютин, который также является депутатом областной думы от «Справедливой России». Эту информацию «URA.Ru» подтвердили источники в вузе.

Сам Борис Шалютин не подтвердил, но и не опроверг новость о своем увольнении, отметив что пока не готов комментировать ситуацию. По данным агентства, приказ об увольнении и трудовую книжку руководитель кафедры философии получит 31 декабря. Источники не исключает, что это решение профессор будет обжаловать в суде.

Руководство КГУ было недовольно самовольной отлучкой Бориса Шалютина, который участвовал в конференции общества в «Знание» в Москве. Сообщалось, что он не предупредил о своем отъезде.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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