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Главные новости Свердловской области
12:09  30 декабря 2016 0

В квартире чиновника МУГИСО во время второго обыска нашли заряженный карабин

Арест директора департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин, разунин игорь
Первый обыск в квартире чиновника не дал таких ошеломляющих результатовФото: УФСБ по Свердловской области
новость из сюжета:
Дело главы МУГИСО
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В квартире директора департамента рекламы Министерства по управлению госимуществом Игоря Разунина, нашли карабин «Вепрь» со специальным полным снаряжением. Обнаружили его только во время второго обыска. Об этом «URA.Кu» сообщили источники в правоохранительных органах.

Карабин со снаряженными магазинами обнаружили вне специального хранилища. Но произошло это только после второго обыска на квартире чиновника. Он, напомним, был задержан сотрудниками ФСБ 22 декабря по подозрению в получении взятки, и сразу же помещен под домашний арест. 27 декабря стало известно о том, что против него возбуждено новое уголовное дело.

«Пока вообще непонятно, как и зачем попал „ствол“ в квартиру чиновника: Игорь Анатольевич же все время находился либо дома, либо у следователей», — говорит собеседник агенства. По его словам, Разунин тоже пока не дает внятного ответа на этот вопрос.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области факт обнаружения оружия в квартире чиновника подтвердили. Представитель Четвертого следственного управления — именно эта структура ведет дело чиновника — оказался для комментариев недоступен.

Разунин, как отмечают источники агенства, владеет оружием на очень высоком уровне, и оружие помогает ему справляться со стрессовой ситуацией, в которую он попал. Силовики отмечают, что и до ареста Разунин всегда держал при себе пистолет. «Для это было нормой», — поясняют они.

«Вряд ли бы Разунин стал использовать пистолет против силовиков — он понимает всю меру своей ответственности», — поясняет собеседник «URA.Ru»

Директор департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин был задержан в четверг, 22 декабря, на рабочем месте. В пустом шкафу оперативники нашли 150 тысяч рублей, купюры оказались помеченными.

Разунин работает в должности директора департамента рекламы МУГИСО с марта 2016 года. Тогда к мингосимуществу окончательно перешли рекламные полномочия от города. Именно Разунин сформировал департамент, который в короткие сроки стал демонтировать наружную рекламу, обследовать рекламные конструкции и составлять схемы конструкций на территории города. Также на его департаменте лежала обязанность создать новую концепцию размещения рекламы в Екатеринбурге, в том числе подготовка техусловий для аукционов на право аренды рекламных конструкций.

МУГИСО в 2016 году переживало вал подозрений в коррупции. В конце апреля был задержан, а затем арестован министр Алексей Пьянков. Одновременно задержали первого зама Пьянкова Артема Богачева, замминистра Константина Никанорова, директора Распорядительной дирекции МУГИСО Кристину Горностаеву и трех бизнесменов: Сиволапа, Анисимова и Владимирова. Согласно фабуле обвинения, в рамках подготовки города к ЧМ-2018 чиновники по завышенной цене выкупили принадлежащее Сиволапу офисное здание по адресу Репина, 5с, а бюджетные деньги поделили.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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