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Главные новости Свердловской области
12:45  30 декабря 2016 0

В Екатеринбурге задержан стрелявший возле торгового центра. Конфликт произошел из-за парковки

Екатеринбург с крыши свердловской филармонии, светофор, пешеходный переход, пдд, дорожное движение, город
Стрелявший бросил машину на пешеходном переходеФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В Екатеринбурге задержан бизнесмен, который 23 декабря начал стрельбу на парковке торгового центра «Парк Хаус». Об этом «URA.Ru» стало известно из сообщения пресс-группы УМВД Екатеринбурга

Инцидент произошел неделю назад. 23 декабря около 18 часов между водителем и 39-летним прохожим завязалась перепалка. По мнению прохожего, автомобиль был припаркован так, что мешал проходу. Бизнесмен и выстрелил в пешехода из травматическго оружия и уехал.

На место ЧП врачей вызвали прохожие. Медики оказали пострадавшему мужчине помощь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска отдела полиции № 3 установили личность водителя иномарки и задержали его. Он сознался в содеянном.

В отношении стрелявшего возбуждено два уголовных дела: по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» и по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Это произошло 29 декабря. Орудие преступления — травматический пистолет — изъят и направлен на экспертизу, лицензия на приобретенное оружие аннулируется. Сейчас стрелявший находится под подпиской о невыезде.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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