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30 декабря 2016
29 декабря 2016
28 декабря 2016
13:10  30 декабря 2016 0

Овечкину пришлось добираться на матч по стремянке. Помог электрик

Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, сборная, кубок, овечкин александр
Отключения света не щадят даже знаменитых хоккеистовФото: Антон Белицкий © URA.Ru

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин, чтобы не опоздать на матч, был вынужден перелезть через забор собственного дома. Российский форвард «Вашингтона» опаздывал на игру: встречаться должна была его команда и «Нью-Джерси».

Но неожиданно во вчем районе отключили свет и ворота дома оказались заблокированными. Тогда на помощь пришел электрик — он не смог починить свет, зато дал стремянку. Об этом хоккеист сообщил в своем инстаграме.

Происшествие произошло из-за отключения электроэнергии в доме игрока — автоматические ворота не работали, и ему пришлось с помощью стремянки перелезать через ограждение, — сообщает «Газета.ру».

Посетители соцсети с юмором отреагировали на казус.

«Вот это по Русски молодец, — пишет archi835. «Был бы забор, ему, с ним его ростом перепрыгнуть можно. А вообще — молодец Саня», — комментирует leonidiugarov.

«Газета.ру» напоминает, что в том мачте команда Овечкина проиграла 1:2 по буллитам. Основное время завершилось со счетом 1:1

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
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