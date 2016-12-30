13:57 30 декабря 2016 1

Тема агломерации стала ключевой на итоговой пресс-конференции Вадима Шувалова Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

В рамках федеральной тенденции на укрупнение муниципалитетов Сургут и Сургутский район могут стать агломерацией. Об этом рассказал глава Сургута Вадим Шувалов на итоговой пресс-конференции.

По словам главы города, тема объединения обсуждается достаточно давно. Авторами инициативы стали представители руководства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в рамках федерального тренда на объединение муниципалитетов и их совместное социально-экономическое развитие. На сегодняшний день уже подписано соглашение о межмуниципальном сотрудничестве главами Сургута и Сургутского района.

«Пока мы находимся в стадии изучения вопроса по созданию агломерации. Вместе с главой района Андреем Трубецким мы побывали в населенных пунктах, которые ближе всего находятся к городу — это поселки Солнечный, Барсово, Белый Яр. Можно сказать, что они уже вписаны в городскую жизнь, жители работают в городе, получают там медицинские услуги, образовательные услуги — много вопросов, которые нас связывают», — отметил глава Сургута.

Помимо подписанного соглашения, сформирована и специальная рабочая группа по созданию агломерации. В нее вошли представители администраций Сургута и Сургутского района. Сейчас группа изучает опыт территорий, на которых уже есть подобные агломерации. Кроме того, чиновники прорабатываются все вопросы, которые возникают при объединении муниципалитетов.

1/4 Это первая предновогодняя пресс-конференция Вадима Шувалова Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

«Говорить о каком-то объединении в ближайшее время пока рано. Дело это непростое, и требует всестороннего изучения, чтобы в итоге жители и города, и района получили от этого объединения положительный эффект и в социальной, и в экономической сфере», — подчеркнул Вадим Шувалов.

Отметим, если агломерация будет создана, то это будет третье подобное объединение в Уральском федеральном округе. Сейчас работы по формированию агломераций на разных стадиях ведутся в Челябинской и Свердловской областях. В обоих случаях речь идет об укрупнении административных центров регионов за счет городов-спутников. Кроме того обсуждается идея возможного объединения векторов развития Екатеринбурга и Челябинска, в том числе за счет создания высокоскоростной железнодорожной магистрали.