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30 декабря 2016
29 декабря 2016
28 декабря 2016
13:44  30 декабря 2016 9

Симметричный ответ. Россия приняла первые меры в ответ на новые санкции

Поездка Дениса Паслера в Верхотурье., комната, отпуск, дом отдыха актай, детский лагерь, санаторий
Наши закрыли дипломатический дом отдыха в Серебряном боруФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Россия в качестве ответной меры решила закрыть школу для детей американских дипломатов в Москве, а также дом отдыха в Серебряном Бору. Правда, официальной информации о закрытии учебного учреждения не поступало.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на CNN. По распоряжению российских властей, закрыли школу, в которой обучались дети представителей дипломатических ведомств США, Великобритании и Канады. «Можно предположить, что закрытие школы — временная мера, поскольку сейчас занятия не проводятся, так как на Рождество и российские новогодние праздники родители-дипломаты уезжают в свои страны», — пишет российское издание. Об ответных мерах в отношении США может быть объявлено в течение сегодняшнего дня.

Также иностранным дипломатам теперь запрещено посещать посольский дом отдыха в Серебряном бору, пишет «Национальная служба новостей». Ранее Минфинан США ввел новые ограничения в отношении ФСБ, ГРУ Генштаба и на ряд организаций: АНО «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», «Специальный технологический центр» и Esage lab. Под санкции попали также Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление Генштаба.

Впоследствии посольство России в США отметило, что новые санкции против России направлены на подрыв отношений между двумя странами.

США ввели новые санкции против России в ответ на вмешательство российских хакеров в президентские выборы, — напоминает «Национальная служба новостей»

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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