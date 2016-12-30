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Главные новости Свердловской области
14:55  30 декабря 2016 0

В свердловском муниципалитете — смена власти. Прежний глава имеет иностранное подданство

Отставленный глава Камышловского ГО Олег Тимошенко оказался под огнем критики общественниковСайт Камышловского городского округа

Дума Камышлова приняла решение о смене и. о. главы города. Вместо Олега Тимошенко обязанности главы возложены на Алексея Половникова, ранее занимавшего должность зам.главы по социальным вопросам.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин. Он заявил, что прямо на Думе отстраненный Олег Тимошенко заявил, что прокуратура обжалует сегодняшнее решение Думы.

«Не последнюю роль в смене камышловской власти сыграли… скандалы вокруг возможного вида на жительство Олега Тимошенко в Румынии», — пишет депутат. Ранее общественники — Аениамин Помазкин и ЕКатерина Петрова — нашли доказательства того, что Тимошенко имеет двойное гражданство.

Он подчеркивает, что не менее пристально будет следить и за деятельностью нового и. о. главы. «Хотя тот факт, что в команду Тимошенко он не входил дает надежду на то, что подобных скандалов вокруг города Камышлова больше не будет», — говорит он.

Юлия Литвиненко
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