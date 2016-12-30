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30 декабря 2016
29 декабря 2016
28 декабря 2016
15:16  30 декабря 2016 0

Twitter собирается ввести редактуру твитов

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, твиттер, twitter
В компании пока размышляют - ввести редактуру надолго или нетФото: Pixabay.com

Глава Twitter Джек Дорси признал необходимость функции редактирования твитов. Несколько пользователей пожаловались на то, что им не хватает такой опции и глава компании заявил, что такая функция «определенно нужна».

Дорси также попросил пользователей предложить ему идеи для новых функций и улучшений Twitter. Об этом сообщает «Газета.ру».

Однако изменения могут пойти во вред сервису микроблогов, — говорит Дорси. «Если возможность редактировать пост ограничена кратким промежутком времени после публикации твита, это одно. Но для редактирования твита в любое время после публикации потребуется то есть журнализация изменений проекта», — заявил глава одной из популярнейших соцсетей.

Twitter в последнее время все больше расширяет возможности пользователей. Так, в среду, 28 декабря, стало известно, что в соцсети появилась возможность просмотра трансляции панорамных видео через Periscope.

Смотреть панорамные видео в Twitter могут все пользователи, но стриминг пока доступен только для «избранных партнеров» — скорее всего, для знаменитостей и других влиятельных персон.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что пользователи сервиса микроблогов Twitter могут теперь запускать прямые трансляции, не открывая дополнительно приложение Periscope. Найти функцию можно так. надо нажать значок камеры при подготовке сообщения. Тогда в меню рядом с опциями «Фотография» и «Видео» будет доступна еще одна функция — «Прямой эфир».

Все трансляции, запущенные непосредственно из Twitter, будут видны и в приложении Periscope. Отметим, что в ноябре соцсеть Instagram запустила прямые видеотрансляции для всех пользователей в США. Функция Live доступна через Instagram Stories. Посмотреть такое видео в повторе нельзя, поскольку трансляции не сохраняются на серверах соцсети.

Дарья Косинцева
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