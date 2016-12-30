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Главные новости Свердловской области
16:12  30 декабря 2016 0

Новые подробности о расследовании Ту-154. Версия теракта не подтвердилась

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, мемориал, родственники погибших
Следствие пока не может ответить на вопросы обездоленных людейФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Версия о теракте на борту разбившегося под Сочи Ту-154 не находит подтверждения. На первое место выходят такие причины как человеческий фактор и техническое обслуживание воздушного суда

«Первые данные расшифровки „черных ящиков“, состояние остатков судна не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт», — сказал источник на который ссылается «Газета.ру». Он ссылается, в том числе, на то, что в частях самолета нет следов взрывчатки.

Также среди основных версий больше не фигурируют сложные метеоусловия, — поясняет знакомый с ходом расследования собеседник «Интерфакса». Пока следственной группе не удалось установить и последствий взрыва либо технического вмешательства извне.

«На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе», — сказал источник. Одновременно комиссия уделит особое внимание техническому состоянию самолета.«Будет дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива», — сказал источник.

Ранее «URA.Ru» подробно рассказывало обо всех версиях крушения самолета.и отмечало, что в этом деле много нестыковок.

27 декабря в СМИ, напомним, появилась запись с речевого бортового самописца. Разговор пилотов прерывался на том, что один из них восклицает: «Закрылки, с…! Командир, падаем!». Замначальника Службы безопасности полетов ВС России Сергей Байнетов прокомментировал последние слова командира. «По радиообмену могу сказать одно: он был крайне краток, ситуация развивалась в течение 10 секунд, все было достаточно штатно, но фраза командира одна говорит о начале развития нештатной ситуации, — говорит он.

Но водолазы, которые искали тела, рассказали, что пассажиров Ту-154 «буквально разорвало на части». Об этом сообщил начальник поисково-спасательного подразделения южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС Вячеслав Иващенко. По его словам, так бывает при сильном ударе об воду, когда погибших «буквально разрывает на части». Этим объясняется тот факт, что многие тела находят без одежды.

25 декабря потерпел крушение самолет Министерства обороны России. Он летел из Адлера в Сирию, на борту находились 92 человека.

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
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