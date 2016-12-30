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Главные новости Свердловской области
16:45  30 декабря 2016 3

«Даже на апелляцию подавать не буду — грех». Фельдшер из Заречного Юлия Измоденова все же лишилась дочки

Открытая лицензия 09.06.2015. Дети., дети
Ребенка передали родным бабушке и дедушкеФото: Pixabay

Фельдшер скорой помощи из Заречного Юлия Измоденова лишилась ребенка, которого она удочерила. «Я передала их родным бабушке и дедушке. Решение суда даже оспаривать не буду — грех это», — сказала она в разговоре с журналистом «URA.Ru».

Фельдшер рассказала, что суд отказал ей в праве удочерения девочки. Заседание состоялось 28 декабря. «Судья передал ребенка под опеку бабушке и дедушке. Они будут воспитывать ее. Это их право», — сказала женщина. Юлия рассказала также, что не планирует дальше бороться за ребенка и не будет оспаривать решение суда. «Это грех, пусть ребенок воспитывается в семье». По словам Измоденовой, новые опекуны разрешили Юле навещать ребенка.

Ранее «URA.Ru» рассказывала, что фельдшер из города Заречный Свердловской области борется за право стать приемной мамой для спасенной девочки, но сталкивается с неожиданными препонами и даже угрозами со стороны сотрудников отдела опеки и попечительства. «Мне пришлось вызвать полицию, после долгих объяснений инспекторы ушли, девочка осталась со мной. Мне же, по слухам, передали, что на мою девочку претендует чета высокопоставленных полицейских из Заречного. Дескать, они давно ждали, когда появится здоровый ребенок-отказник».

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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