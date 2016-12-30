18:09 30 декабря 2016 0

Снежинки, надписи -автомобилисты развлекаются как могут Социальные сети

В городах России устанавливают рекордные «автоелки».

Жители Санкт-Петербурга в пятницу, 30 декабря, в рамках акции #автоелка планируют выстроить самую огромную елку из автомобилей и тем самым побить рекорд жителей Хабаровска. Об этом сообщает «Газета.ру».

Суть акции проста — все желающие пригоняют машины на заранее обговоренное место. Там автомобили выстраиваются в определенном порядке, а сверху флешмоб снимает квадрокоптер.

Организаторы акции в Питере призывают собрать огромную автоелку «всеми клубами и сообществами» города. По их словам, в настоящее время потенциальных участников собралось больше, чем ожидалось.

Идея устанавливать автоелки, напомним, появилась в Челябинске.

Это видео даже попало на американское телешоу RightThisMinute (RTM). Суровых русских на вирусном видео из Челябинска показали почти на всех телеканалах США. Выпуск под названием «Автотранспортная рождественская ёлка» вышел в эфир в Америке и на некоторых телеканалах Канады еще 21 декабря. Ведущие программы RightThisMinute Ник Кэлдерон и Черити Бэйли отмечают, что в начале видео с машинами не знаешь, чего ждать, до тех пор, пока квадрокоптер не показывает сверху общую картину происходящего — автофлешмоб с участием сотни автомобилей, которые выстроились в виде рождественской ёлки.

Потом инициативу подхватили в разных городах России. Так, такие елки появились в Крыму, Чувашии, Барнауле. Кое-где писали новогодние пожелания, где-то — выстраивали снежинки.

1/5 Автоелка в Севастополе соцсети

Рекорд по величине «автоелки» принадлежит жителям Хабаровска — 97 машин