{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,66
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 декабря 2016
29 декабря 2016
Главные новости 
18:09  30 декабря 2016 0

Челябинск рулит. В городах России подхватили инициативу жителей Южного Урала устраивать автоелки. ВИДЕО

Снежинки, надписи -автомобилисты развлекаются как могутСоциальные сети

В городах России устанавливают рекордные «автоелки».

Жители Санкт-Петербурга в пятницу, 30 декабря, в рамках акции #автоелка планируют выстроить самую огромную елку из автомобилей и тем самым побить рекорд жителей Хабаровска. Об этом сообщает «Газета.ру».

Суть акции проста — все желающие пригоняют машины на заранее обговоренное место. Там автомобили выстраиваются в определенном порядке, а сверху флешмоб снимает квадрокоптер.

Организаторы акции в Питере призывают собрать огромную автоелку «всеми клубами и сообществами» города. По их словам, в настоящее время потенциальных участников собралось больше, чем ожидалось.

Идея устанавливать автоелки, напомним, появилась в Челябинске.

Это видео даже попало на американское телешоу RightThisMinute (RTM). Суровых русских на вирусном видео из Челябинска показали почти на всех телеканалах США. Выпуск под названием «Автотранспортная рождественская ёлка» вышел в эфир в Америке и на некоторых телеканалах Канады еще 21 декабря. Ведущие программы RightThisMinute Ник Кэлдерон и Черити Бэйли отмечают, что в начале видео с машинами не знаешь, чего ждать, до тех пор, пока квадрокоптер не показывает сверху общую картину происходящего — автофлешмоб с участием сотни автомобилей, которые выстроились в виде рождественской ёлки.

Потом инициативу подхватили в разных городах России. Так, такие елки появились в Крыму, Чувашии, Барнауле. Кое-где писали новогодние пожелания, где-то — выстраивали снежинки.

1/5
Автоелка в Севастополе соцсети

Рекорд по величине «автоелки» принадлежит жителям Хабаровска — 97 машин

В Хабаровске пока — самая большая елка
соцсети

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров