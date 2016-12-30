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30 декабря 2016
29 декабря 2016
28 декабря 2016
18:43  30 декабря 2016 0

С нового года сотовый оператор «большой тройки» вводит абонентскую плату для тех, кто не пользуется их услугами

Клипарт. Вывески. Пермь, мегафон, сотовая связь
Пока отличился только одинФото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Один из сотовых операторов «так называемой большой федеральной тройки вводит плату для абонентов, не пользующихся услугами связи в течение определенного периода.

Речь идет о компании «Мегафон», — сообщает «Газета.ру» со ссылкой на компанию.

Изменения вступят в силу с 13 января 2017 года. Они касаются все тарифы, кроме линейки «Все включено», — сообщает издание.

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«В случае неиспользования услуг связи более 90 календарных дней подряд для абонентов голосовых тарифных планов и более 180 календарных дней подряд для абонентов тарифных планов передачи данных будет начисляться абонентская плата в размере 5 руб. в сутки», — заявили в «Мегафоне». Абонентскую плату будут взимать до момента достижения порога отключения.

Ранее URA.Ru сообщало, что с 12 декабря «Мегафон» перейдет на новый принцип формирования стоимости звонков в Европе, в результате которого при поездках в некоторые страны вырастут цены на услуги в роуминге.

Оператор разделил страны региона на несколько тарифных зон, в которых цена отличается в зависимости от условий, предоставленных «МегаФону» местными операторами. По словам представителя компании, в 2016 году компания получила уведомления о повышении стоимости услуг от партнеров из 28 стран. Это привело к увеличению стоимости предоставления услуг российского оператора в среднем на 482%.

В ноябре сотовый оператор МТС известил клиентов о повышении стоимости услуги «Вам звонили» с 8 ноября 2016 года. Теперь за смс от оператора с уведомлением о пропущенных звонках каждый абонент платит не 0,9 руб., а 1,2 руб. в сутки, сумма вырастет с 27 до 36 рублей.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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