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30 декабря 2016
29 декабря 2016
28 декабря 2016
19:15  30 декабря 2016 0

Готовьте еду на весь год. Чиновники предлагают запретить газ в жилых домах

Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Перми на ул. Разина , взрыв газа
На сегодняшний день в России газифицировано 67% жилых домов, а электроплитами оснащено только 22% квартирФото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Ростехнадзор предлагает запретить использование газа в многоквартирных жилых домах для приготовления пищи и нагрева воды, чтобы исключить риск взрывов и пожаров. В качестве альтернативы предлагается комплектование домов электроприборами.

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Юлия Непоседова. «Ростехнадзор принял участие в обсуждении запрета использования газа в многоквартирных жилых домах. В качестве альтернативы обсуждается комплектование жилых домов электроприборами, тем более что потребление газа в РФ составляет около 1%, если говорить о том газе, который используется для приготовления пищи (от общего количества потребления газа). Еще раз подчеркиваю, что это всего лишь инициатива, предложенная к обсуждению, в любом случае решение будет принимать не Ростехнадзор», — сказала она.

Об одной из крупных аварий ранее сообщала «Газета.ру»: в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа бытовым газом отравились 10 детей.

В конце декабря появилась информация, что руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин направил депутату Госдумы Валерию Рашкину письмо, в котором предлагается «принятие принципиального решения» о запрете использования газа для приготовления пищи и нагрева воды с целью «исключения взрывов и пожаров», — напоминает «Газета.ру». По мнению Алешина, в качестве альтернативы газу «следует рассматривать укомплектование многоквартирных жилых домов электробытовыми приборами».

Однако на сегодняшний день в России газифицировано 67% жилых домов, а электроплитами оснащено только 22% квартир.

Взрывы бытового газа — не чисто российское явление. Так, в конце декабря в Италии, на юго-востоке Рима в районе Ачилия произошло обрушение жилого двухэтажного дома, где находились пять апартаментов, — напоминает «Газета.ру»

Юлия Литвиненко
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