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28 декабря 2016
00:09  31 декабря 2016 0

Международная федерация хоккея объяснила запрет на минуту молчания в память о жертвах крушения Ту-154

Хоккей Трактор СКА Челябинск, клюшка, крага, хоккей, кровь на льду
ИИХФ не проводит минуты молчания по событиям, не имеющим прямого отношения к хоккеюФото: Вадим Ахметов © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) запретила минуту молчания в память о погибших в катастрофе Ту-154, разбившемся над Черным морем, потому как организация не проводит минуты молчания по событиям, не имеющим прямого отношения к хоккею.

Так в ИИХФ объяснили свое решение ответить отказом российским хоккеистам, которые попросили провести минуту молчания в память о жертвах крушения самолета Минобороны в Сочи на матче молодежного чемпионата мира в Канаде между хозяевами турнира и российской сборной, пишет RT.

В ИИХФ пояснили, что российская сторона обратилась в организацию с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Траурные повязки хоккеистам надеть позволили, уточнили в Международной федерации хоккея на льду.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны произошло утром в воскресенье, 25 декабря. Лайнер, на борту которого было 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, а также журналисты федеральных телеканалов известный благотворитель Елизавета Глинка, рухнул в Черное море практически сразу после дозаправки в Сочи. Ту-154 летел на авиабазу Хмеймим в Сирии. Причины катастрофы пока не установлены.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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