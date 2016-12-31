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31 декабря 2016
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29 декабря 2016
28 декабря 2016
00:18  31 декабря 2016 0

Рогозин посмеялся над заявлением о превосходстве украинских ракет

RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
Рогозина насмешило заявление КиеваФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ответил на заявление председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Сергея Пашинского о том, что Украина разработала ракетное оружие, которого у России нет.

«Украина делает ракетное оружие, которого в России нет», — депутат Рады, — привел Рогозин слова Пашинского на своей странице в социальной сети Facebook. — Точнее, которого в России уже нет».

Стоит отметить, что Киев не в первый раз делает заявление о прогрессе в области военных разработок и о состоянии вооруженных сил страны. Специалисты относятся к таким заявлениям скептически.

Татьяна Трушина
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